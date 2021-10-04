В Уфе муж поссорился с женой и попытался сжечь её, он под арестом, она в реанимации

Произошел вопиющий случай в садовом товариществе под Уфой, семейная пара ругалась так интенсивно, что муж облил жену горючим и поджег. Благо крики матери услышала дочь женщины, она же и начала тушить свою маму. Девушка оперативно вызвала медиков, которые и спасли её жизнь.