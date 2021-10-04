Убийца и насильник студенток из Башкирии заявил, что «не понимал, что творит»

Сообщается, что он уже вышел из непродолжительной комы неясного генеза, однако допроса еще не было.

Как уже сообщал сегодня Mkset, подозреваемый в убийстве трёх студенток медколледжа из Башкирии некоторое время, а именно три часа провел в коме неизвестного происхождения, то есть никак не реагировал на внешние раздражители. После полученной капельницы Александр Лазарев пришел в себя и встал на ноги. К машине, которая доставила его в отдел полиции он шел самостоятельно, в посторонней помощи не нуждался. Несмотря на то, что врачи назвали это состояние комой неизвестного происхождения, и связывали это с психосоматикой, правоохранители считают, что бывалый нарушитель правопорядка Лазарев ловко притворялся. Как бы то ни было, Александр Лазарев отправился в отделение полиции, где в скором времени должен начаться допрос. телеграм-канал Shot сообщает, что он уже говорил с силовиками и рассказал им, что девочки сами пригласили его на свою вечеринку. Также он заявил, что на момент убийства не понимал, что творит.

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