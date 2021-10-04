Подозреваемого в убийстве трех студенток из Башкирии до ареста удерживали студенты

В деле об убийстве трех студенток медколледжа из Башкирии в оренбургском городе Гай выяснились новые подробности. По данным Life Shot, подозреваемого Александра Лазарева первыми обнаружили обычные местные студенты. Как сообщает издание, машину одного из парней как раз пытался угнать бывший заключенный.
Орский студент рассказал, что случайно на дороге увидел автомобиль своего друга. Он хотел поприветствовать товарища, но в машине никто не открывал окно и не здороваться. Вскоре неизвестный водитель уехал на машине друга. Тогда студент позвонил товарищу, чтобы узнать, почему тот его проигнорировал. Выяснилось, что друг студента был все это время дома. Поняв, что машину угнали, молодые люди обратились в полицию.
Позже в Орске объявили план «Перехват». Студенты заметили угонщика на территории детского сада и удерживали его, пока на место не прибыли полицейские.
— Было видно только, что его ошалевшие глаза — они очень напуганы. У него просто текли слёзы. Я когда подбежал к забору, он его согнул пополам, — рассказал студент-очевидец.
Напомним, в городе Гай в ночь на 30 сентября произошло зверское убийство. Жертвами стали студентки местного медколледжа, 18-летняя Адиля К., 19-летняя Зульфия С. и 17-летняя Айгиза У. По официальным данным, девушки приехали учиться в Гай из Башкирии. Последний раз девушки были в сети всего за пару часов до того, как жильцы дома, где студентки снимали квартиру, сообщили о пожаре. После тушения спасатели обнаружили тела двух девушек с колото-резаными ранами. Тело третьей обнаружили возле подъезда - раненая, она пыталась убежать от преступника. Подозреваемого смогли установить лишь 3 октября, им оказался судимый за аналогичное преступление 30-летний местный житель.