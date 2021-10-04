Подозреваемого в убийстве трех студенток из Башкирии до ареста удерживали студенты

Напомним, в городе Гай в ночь на 30 сентября произошло зверское убийство. Жертвами стали студентки местного медколледжа, 18-летняя Адиля К., 19-летняя Зульфия С. и 17-летняя Айгиза У. По официальным данным, девушки приехали учиться в Гай из Башкирии. Последний раз девушки были в сети всего за пару часов до того, как жильцы дома, где студентки снимали квартиру, сообщили о пожаре. После тушения спасатели обнаружили тела двух девушек с колото-резаными ранами. Тело третьей обнаружили возле подъезда - раненая, она пыталась убежать от преступника. Подозреваемого смогли установить лишь 3 октября, им оказался судимый за аналогичное преступление 30-летний местный житель.