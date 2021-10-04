Экспертиза показала, что трое убитых в Гае студенток из Башкирии были изнасилованы

Озвучено и то, какие основания были у следствия для того, чтобы вменять мужчине, столь серьезные обвинения. Та одежда, в которой он предположительно был у девушек, была найдена у водонапорной башни, она была перепачкана кровью девочек. Известны и другие подробности. Так, сообщается, что подозреваемый в тюрьме заключил брак, а его супруга успела забеременеть и родить ему ребенка. С выхода Лазарева из мест лишения свободы прошло всего два месяца.