Экспертиза показала, что трое убитых в Гае студенток из Башкирии были изнасилованы

Экспертиза показала, что трое убитых в Гае студенток из Башкирии были изнасилованы
Экспертиза показала, что трое убитых в Гае студенток из Башкирии были изнасилованы
Вчера, 08:15ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: http://gts.tv/
Девушки были полностью голыми, при экспертизе были обнаружены биологические жидкости

Новые подробности жуткого убийства студенток медколледжа из Башкирии обнародовали местные СМИ, а именно Гай.рф. Сообщается, что девушек, среди которых были и несовершеннолетние, изнасиловали в ночь их убийства. Портал сообщает, что эта подробность стала известна после того, как была проведена судмедэкспертиза.

Помимо многочисленных резаных ран на спинах погибших девушек, у них имеются другие телесные повреждения, а также остатки биологических жидкостей, свидетельствующих об изнасиловании. Кроме этого, студентки были полностью голыми.Гай.рф

Известно и то, что вчера, 3 октября полицейские задержали подозреваемого в тройном убийстве. Им оказался Александр Лазарев, судимый за убийство и разбой, он 2 месяца назад отбыл свой срок, а задержан был при попытке угнать автомобиль в Орске. Задержали его, что примечательно сотрудники ГИБДД. Однако в нем быстро опознали мужчину с ориентировок и передали в руки компетентных служб.

Озвучено и то, какие основания были у следствия для того, чтобы вменять мужчине, столь серьезные обвинения. Та одежда, в которой он предположительно был у девушек, была найдена у водонапорной башни, она была перепачкана кровью девочек. Известны и другие подробности. Так, сообщается, что подозреваемый в тюрьме заключил брак, а его супруга успела забеременеть и родить ему ребенка. С выхода Лазарева из мест лишения свободы прошло всего два месяца.

Также напомним, что расследование леденящего душу преступления под личный контроль взял Александр Бастрыкин, глава федерального Следкома. В субботу же, 2 октября губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил награду в миллион рублей за любую информацию о убийце девочек, которая поможет следствию.

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