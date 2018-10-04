В Уфе неонатолог пойдет под суд за смерть новорожденного

28-летний врач-неонатолог Республиканского клинического перинатального центра обвиняется по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.

13 февраля прошлого года в медицинское учреждение для проведения плановых родов поступила 24-летняя женщина. Утром 16 февраля у нее родился сын - ребенка передали врачу-неонатологу для дальнейшего лечения и диагностического наблюдения. При этом доктор не смог своевременно выявить у ребенка дыхательную недостаточность и не диагностировал легочную гипертензию. Как выяснилось позднее, все это время малыш испытывал длительное кислородное голодание.

17 февраля ребенка в экстренном порядке перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии, где на следующий день он скончался. При правильном и своевременном оказании квалифицированной медицинской помощи, трагических последствий удалось бы избежать.