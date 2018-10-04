В Уфе мужчину "посадили" за штраф в 500 рублей

Теперь ему придется отсидеть двое суток в спецприемнике.
Молодого человека оштрафовали полицейские за распитие спиртных напитков в общественном месте, сообщили в пресс-службе судебных приставов.
В предусмотренные КоАП сроки молодой человек не исполнил, штраф так и остался неоплаченным. Исполнительный документ о взыскании штрафа в размере 500 рублей поступил на исполнение к судебным приставам.
На счетах молодого человека денег не было. Судебный пристав составил протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ. Суд вынес решение о назначении должнику обязательных работ сроком на 20 часов.
Должнику было выписано постановление о направлении к месту отбывания обязательных работ, но мужчина работать не стал, тогда за уклонение суд назначил ему двое суток в специальном приемнике лиц, подвергнутых административному наказанию.