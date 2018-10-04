В Уфе мать задолжала своим детям 120 тысяч рублей

Женщина не выплачивала алименты на содержание дочери и сына, в результате чего накопился долг в сумме более 120 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе судебных приставов.

Судебный пристав составил административный протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и направил его на рассмотрение в мировой суд.

Суд признал должницу виновной и назначил ей наказание в виде 40 часов обязательных работ.