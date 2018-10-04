В Уфе мать задолжала своим детям 120 тысяч рублей

Безработная мать злоупотребляла алкоголем и мер к трудоустройству не предпринимала. В связи с этим ее привлекли к административной ответственности.
Женщина не выплачивала алименты на содержание дочери и сына, в результате чего накопился долг в сумме более 120 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе судебных приставов.
Судебный пристав составил административный протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и направил его на рассмотрение в мировой суд.
Суд признал должницу виновной и назначил ей наказание в виде 40 часов обязательных работ.
В данный момент женщина бесплатно отбывает обязательные работы, занимаясь общественно-полезным трудом: красит заборы, подметает тротуары, собирает мусор. Если она не предпримет мер к оплате алиментов, в дальнейшем, по истечении двух месяцев, должнице грозит привлечение к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.