В Башкирии в пожаре скончался двухлетний мальчик

В пожаре, который случился вчера, 3 октября, в Ишимбае, обнаружили тело двухлетнего ребенка, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Организована доследственная проверка.

Напомним, вчера около 13:00 произошел пожар в квартире на улице Советской в городе Ишимбае.

- По прибытию на место пожарных подразделений установлено, что из квартиры, расположенной на 2-ом этаже пятиэтажного жилого дома, идет густой дым. Входная дверь заперта на замок. Сотрудниками МЧС России проведена эвакуация 40 жильцов подъезда, из них 15 детей по лестничным маршам, - сообщили спасатели.