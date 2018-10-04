В Башкирии следователю полиции за «потерю» фигуранта дела грозит тюремный срок

Башкирский следком возбудил уголовное дело в отношении следователя МВД по Туймазинскому району Башкирии сразу по двум статьям: превышение должностных полномочий и служебный подлог. По обеим статья первая часть: по первой статье грозит тюремное заключение на срок до четырех лет и по второй статье до двух лет.

Данное уголовное дело является продолжением почти мистической истории, о которой мы писали весной этого года. Речь идет об уголовном деле, возбужденном в октябре 2017 года по заявлению жителя Туймазинского района Залифа Набиуллина на местного предпринимателя. Набиуллин купил у предпринимателя производственные площади, складской ангар, рассчитался за него, привел его в порядок и собрался начать работать.

Но с удивлением узнал, что предприниматель, продавший ему склад, оказывается, этот склад еще кому-то продал. А тот покупатель, второй, пока Набиуллина не было, этот склад сравнял с землей. Ну, видимо, свои планы были.

Так вот, Набиуллин написал заявление на предпринимателя, по которому долго не заводили уголовное дело. Завелось оно только после визита заявителя к руководству республиканского МВД. Так или иначе, 26 октября 2017 года в 18.00 часов следователь подписала постановление о возбуждении уголовного дела по статье за мошенничество в отношении предпринимателя-продавца.

Более того, на следующий день, 27-го числа, заявителю (Набиуллину) направили извещение из МВД, в котором также было указано: вчера, 26 октября 2017 года было возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя-продавца. Таким образом, у пострадавшего есть на руках два документа, в которых четко написано: 26 числа возбуждено дело в отношении продавца.

Мистика же заключается вот в чем. В этот же день возбуждения уголовного дела и в этот же ровно час: 26 октября 2017 года в 18.00 часов на свет появляется другое постановление о возбуждении уголовного, подписанное тем же следователем, но уже в отношении неустановленного лица.

То есть, следователь сначала знает, в отношении кого возбудить уголовное дело и, собственно, возбуждает его в отношении этого лица, но в тот же момент (наверное, через какие-то миллисекунды что ли) теряет этого человека из вида и дело возбуждается в отношении неизвестного. Кстати, каких-то либо документов о том, почему так произошло, например, о закрытии первого дела, у нее нет.

На фото ниже видно: первые два документа о возбуждении дела в отношении определенного лица, а на третьем фото постановление, в котором фигурирует уже некий неизвестный.

Следователи республиканского Управления Следкома России в эту алхимию верить не захотели, у них более приземленные представления об окружающем мире: они решили, что в данном случае имеет место превышение должностных полномочий и служебный подлог.

- В настоящее время мы устанавливаем все обстоятельства совершенного преступления. К расследованию уголовного дела подключены сотрудники республиканского Управления ФСБ, – рассказали нам в пресс-службе республиканского следкома.