В Башкирии мошенницы вошли в доверие ветерана, чтобы похитить 4 млн рублей

По данным регионального МВД, 28-,31-,44- и 54-летние жительницы города Учалы давно уже промышляют мошенничеством. Ранее они похитили 200 тысяч рублей у 63-летнего жителя республики.

На этот раз их жертвой стал 85-летний ветеран с их родного города. Сблизиться с одиноким мужчиной им не составило труда. Женщины регулярно посещали его квартиру под предлогом помощи по домашним делам. Узнав, что мужчина хранит в сберкнижке 3 млн 700 тысчя рублей, которые он долгое время копил, мошенницы решили его обокрасть.

Они убедили пенсионера перевести деньги на пластиковую карточку и, получив данные, стали снимать деньги. Лишь небольшую часть из них они потратили на него – свозили в санаторий.