В Башкирии глава сельсовета осужден за очередное вождение в пьяном состоянии
Сегодня, 13:01ПроисшествияРустэм Башкирцев
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40-летний глава Ишмурзинского сельсовета осужден за вождение в пьяном виде, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Ночью в апреле текущего года глава сельского поселения ехал пьяным за рулем служебного автомобиля со свадьбы знакомых, когда его остановили сотрудники ГИБДД. Ранее он уже два раза управлял машиной в пьяном виде, лишался прав в 2016 году и был оштрафован на 50 тысяч рублей в прошлом году. В этот раз на него завели уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение».
Суд приговорил его к штрафу в 200 тысяч рублей и лишил прав на два года.
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