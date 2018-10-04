В Башкирии глава сельсовета осужден за очередное вождение в пьяном состоянии

Ночью в апреле текущего года глава сельского поселения ехал пьяным за рулем служебного автомобиля со свадьбы знакомых, когда его остановили сотрудники ГИБДД. Ранее он уже два раза управлял машиной в пьяном виде, лишался прав в 2016 году и был оштрафован на 50 тысяч рублей в прошлом году. В этот раз на него завели уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение».