В Башкирии диабетиков оставили без жизненно необходимых тест-полосок

В Благовещенске 11 граждан с сахарным диабетом остались без тест-полосок для ежедневного измерения уровня сахара в крови – сотрудники местной больницы отказались предоставить их пациентам бесплатно, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Тест-полоски выдавались непостоянно, из-за чего больные покупали их за свой счет в то время как по закону должны были получать медицинские изделия бесплатно.