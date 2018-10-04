В Башкирии диабетиков оставили без жизненно необходимых тест-полосок
Сегодня, 13:02ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Медицинские изделия пациентам приходилось покупать за свой счет.
В Благовещенске 11 граждан с сахарным диабетом остались без тест-полосок для ежедневного измерения уровня сахара в крови – сотрудники местной больницы отказались предоставить их пациентам бесплатно, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Тест-полоски выдавались непостоянно, из-за чего больные покупали их за свой счет в то время как по закону должны были получать медицинские изделия бесплатно.
После вмешательства межрайонного прокурора в судебном порядке центральная больница приняла меры к устранению нарушений закона. Все пациенты-диабетики получили причитающиеся им тест-полоски.
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