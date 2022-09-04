«Не доехали до соседней деревни»: в Башкирии в ДТП погиб 22-летний парень

«Не доехали до соседней деревни»: в Башкирии в ДТП погиб 22-летний парень
«Не доехали до соседней деревни»: в Башкирии в ДТП погиб 22-летний парень
Вчера, 11:33ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: ГИБДД по РБ
Смертельное ДТП произошло в ночь на 4 сентября в Бижбулякском районе, сообщает пресс-служба ГИБДД РБ.

Сегодня, в четвёртом часу ночи в Бижбулякском районе Башкирии зарегистрировано ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими.

По информации пресс-службы ГИБДД по Башкирии, 22-летний водитель Chevrolet Klan на гравийной дороге совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель и пассажиры пристегнуты не были.

На место прибыли медики и госпитализировали всех постращавших, к сожалению, 22-летний пассажир иномарки скончался в больнице. Состояние водителя оценивается как крайне тяжелое.

Известно, что молодые парни направлялись в соседнюю деревню. Кроме того, автомобиль был приобретён неделю назад.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы