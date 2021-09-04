В Башкирии произошло смертельное ДТП с автобусом «Башавтотранс» и «Ладой Приорой»

Стало известно, что сегодня, 4 сентября, в Башкирии произошло ДТП с участием маршрутного автобуса «Башавтотранс» № 350 и легкового автомобиля «Лада Приора». Сообщается, что столкновение произошло недалеко от города Салават, а именно на трассе Р-240 Уфа-Оренбург, в результате чего, один пассажир Лады скончался, а еще четверых участников ДТП госпитализировали в Салаватскую городскую больницу.