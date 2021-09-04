На территории Башкирии продолжают действовать 12 очагов природных пожаров

Так, крупные нелокализованные пожары действуют на территории Баймакского и Абзелиловского районов 54 га и 15 га соответственно. Однако территория локализованных очагов значительно больше. Самые крупные очаги в Белорецком районе 840 га и 1680 га, в Кугарчинском — 61 га и в Зилаировском — 58,3 га. Известно, что угрозы населенным пунктам нет.