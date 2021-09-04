На территории Башкирии продолжают действовать 12 очагов природных пожаров

На территории Башкирии действуют 12 очагов лесных пожаров общей площадью 2759,7 га, из которых 8 очагов на площади 2678,4 га уже локализованы, об этом сообщили в МЧС Башкирии. Отмечается, что за сутки на территории региона зафиксировано 7 новых очагов природных пожаров на общей площади 79,05 га.
Так, крупные нелокализованные пожары действуют на территории Баймакского и Абзелиловского районов 54 га и 15 га соответственно. Однако территория локализованных очагов значительно больше. Самые крупные очаги в Белорецком районе 840 га и 1680 га, в Кугарчинском — 61 га и в Зилаировском — 58,3 га. Известно, что угрозы населенным пунктам нет.
Напомним, что в Башкирии 3 сентября из-за сильного задымления в Баймакском районе эвакуировали жителей деревни Галеево, также перекрыли движение по трассе Ира-Магнитогорск. На данный момент известно, что пожар локализован на площади в тысячу гектаров, а местные жители вернулись домой.