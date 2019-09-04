В Уфе сгорел склад лечебных трав рядом с недостроенной мечетью Ар-Рахим

Сегодня, 4 сентября, в шестом часу утра на пульт диспетчера в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по РБ поступило сообщение о пожаре на складе лекарственных трав по улице Ветошникова, неподалеку от строящейся мечети Ар-Рахим. Кто владельцы склада – не уточняется. Подробности сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

На месте пожарные выяснили, что горят помещения внутри двухэтажного дома, который является частным складом, при этом есть реальная угроза развития пожара и его распространения на другие строения.

Ранг пожара был повышен до второго номера, на нем работали 16 пожарных автомобилей, три пожарных ствола и звено газодымозащитной службы.

Справиться с огнем удалось в семь часов утра. Его площадь составила 400 квадратных метров.