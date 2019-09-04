В центре Уфы утром прохожие нашли труп обнаженной женщины

Накануне, 3 сентября, на улице Кирова в Уфе утром ранние прохожие наткнулись на тело мертвой обнаженной женщины. Очевидцы вызвали полицию и прикрыли труп клеенкой. Кто-то разместил фотографию с места происшествия в соцсетях, и она всполошила горожан.

Наши коллеги из агентства «Башинформ» обратились за разъяснениями в следственный комитет и узнали, что по факту обнаружения тела проводится доследственная проверка. Назначена судмедэкспертиза, чтобы выяснить причины смерти женщины, опрашиваются очевидцы и жильцы близлежащих домов, сотрудники соседних магазинов.