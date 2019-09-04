В центре Уфы утром прохожие нашли труп обнаженной женщины
Вчера, 14:17ПроисшествияТатьяна МайороваФото: ВКонтакте
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Оперативники выясняют обстоятельства происшедшего.
Накануне, 3 сентября, на улице Кирова в Уфе утром ранние прохожие наткнулись на тело мертвой обнаженной женщины. Очевидцы вызвали полицию и прикрыли труп клеенкой. Кто-то разместил фотографию с места происшествия в соцсетях, и она всполошила горожан.
Наши коллеги из агентства «Башинформ» обратились за разъяснениями в следственный комитет и узнали, что по факту обнаружения тела проводится доследственная проверка. Назначена судмедэкспертиза, чтобы выяснить причины смерти женщины, опрашиваются очевидцы и жильцы близлежащих домов, сотрудники соседних магазинов.
По предварительным данным, смерть женщины не должна иметь криминальный характер.
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