Фото: pixabay.com
Тело утонувшего в реке Иртыш мужчины нашли спасатели
Вчера, 23:18Происшествия
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Спасателям удалось обнаружить тело мужчины, утонувшего в реке Иртыш недалеко от Ханты-Мансийска.
35-летний мужчина утонул после опрокидывания лодки, в которой находился с другом. Отмечается, что второй мужчина сумел выплыть. Об этом 4 сентября сообщило издание muksun.fm.
Прежде чем обнаружить тело мужчины, спасатели проверили свыше 150 км берега и акватории.
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