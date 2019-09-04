Студент из Башкирии: полицейские пытали и выбивали у меня показания

В начале января этого года сразу после новогодних праздников 22-летний студент БГАУ Артур Ишмаев вместе со своей девушкой и тремя друзьями отправился на горнолыжную базу «Уязы-Тау» в городе Октябрьский отдохнуть на природе, покататься на лыжах. В один из дней по дороге в местное кафе – время обеденное – Артур, будучи в компании друзей, все толпой пошли перекусить – и нашел, с его слов, на тропинке мобильный телефон.

Ну и на свою голову подобрал его, повертел в руках. Телефон был без сим-карты, поэтому кому-то позвонить из списка контактов в найденном гаджете не представлялось возможным. Поэтому студент спросил у продавщицы в кафе – мало ли, может быть, она знает, кому принадлежит потерянная и найденная «Сонька».

Продавщица ответила, что не знает. Все это – поиск возможного владельца происходило на глазах девушки и друзей Артура, об этом есть соответствующие свидетельские показания. Парень, снова на свою голову телефон не выбросил, забрал с собой, возможно, думал, что собственник все-таки найдется.

Сам он из поселка Языково Благоварского района, а живет в настоящее время в Уфе, где и учится. На обратном пути с Октябрьского парень заехал в Языково наведать маму. Там же, в родительском доме найденный телефон до поры до времени и оставил.

Далее все происходит со слов потерпевшего студента: давая показания он предупрежден об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и утверждает – скрывать ему нечего, как и бояться.

Через два с лишним месяца после находки, 18 марта Артуру позвонил мужчина, представился полицейским из Октябрьского. Уточнив, действительно ли тот нашел телефон, звонивший предложил приехать в отделение и сдать находку.

Артур ответил, что сейчас находится на учебе, приехать не может, но как будет время, обязательно приедет. На этом и договорились созвониться позже. Позже – это еще через неделю, 27 марта некий мужчина, представившийся стажером полиции, пришел домой к маме Артура в Языково. Мать соединила их по телефону и снова стажер предложил приехать и сдать телефон. Так и договорились.

В тот же день, 27 числа Артур Ишмаев на своей машине вместе с двумя друзьями поехал в Октябрьский отдавать полицейским телефон. В здание он вошел примерно в 18:00 часов, друзья остались ждать в машине.

Со слов потерпевшего, сначала он отдал найденный телефон и рассказал об обстоятельствах находки. Потом в кабинет вошел еще один человек. Один из присутствующих по указанию другого осмотрел студента и изъял у того уже его собственный телефон, положив его на стол. Более того, когда на телефон кто-то звонил, Артуру не разрешали отвечать на звонки. При этом ему ничего не объяснили, что происходит, при осмотре парня не было понятых.

Далее один из присутствующих сказал: «Хватит с ним церемониться» и стал избивать по лицу и голове. Всего били три человека, сменяя друг друга словно отдыхая между раундами. И при этом требовали сознаться в том, что телефон Артур украл. Правда, у кого украл – не объяснили. Зато объясняли, что, мол, здоровья у парня не хватит отпираться и что лучше во всем сознаться.

Еще уговаривали (помимо угроз), чтобы сознался – в этом случае, мол, все может закончиться примирением сторон (у кого телефон украден был).

Избиения, уговоры и угрозы продолжались не менее двух часов. После этого с парня сняли отпечатки пальцев и отвезли в больницу на освидетельствование. Предупредили при этом: чтобы много не болтал.

По словам студента, так называемое освидетельствование длилось буквально несколько секунд, в течение которых доктор просто спросил: жалобы есть? Ну, человека только что избили и в присутствии тех, кто избивал, он ответил, что жалоб нет. По нашей информации, в уголовном деле есть видеозапись с больницы, которая свидетельствует о том, что визит Артура Ишмаева в кабинете врача Октябрьской больницы длился не более нескольких секунд.

После этого парня отвезли обратно в отделение полиции и отпустили.

- Отпуская, мне один сказал: «Ходи и оглядывайся». А второй добавил, что в случае чего, наверное, если болтать буду, он мне ноги переломает, – говорит Артур Ишмаев.

В итоге из отделения полиции он вышел примерно в 22:40, то есть, почти через пять часов после того, как зашел. При отсутствии основания для задержания, в полиции могут держать не более трех часов? Не, не слышали.

Вернувшись в свою машину, Артур Ишмаев ехать не смог, попросил сесть за руль друга. Друзья все это время ждали в машине, и они свидетели того, во-первых, сколько времени студент провел в полиции, а во-вторых, того, в каком состоянии он вышел из больницы. По дороге он жаловался на тошноту, головную боль, его несколько раз рвало.

В Уфе ему в тот же вечер пришлось обратиться в 22-ю городскую больницу, где поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. В больнице он не сказал, что его избили полицейские, сказал, чтобы драка с хулиганами. Говорит, что боялся сказать правду.

В том, что парень говорит правду, можно, конечно, сомневаться. Но нельзя усомниться в логике некоторых действий, точнее, в ее отсутствии в определенных условиях. Смотрите: если парень действительно украл телефон, будет ли он искать его владельца? Понесет ли он его отдавать в полицию? И если воришке позвонят из полиции и спросят, не находил ли он телефон – не ответит ли укравший, что ничего не знает, а телефон тут же побежит выбрасывать в ближайшую помойку? Ответы очевидны.

- У меня мама работает старшей медсестрой. Они это узнали и говорят: «Наверняка, она еще и наркотиками торгует. Сейчас мы и ее сюда привезем». Угрожали, используя мою маму, – рассказал нам Артур Ишмаев.

В итоге студент написал заявление в следственный комитет, там провели доследственную проверку и возбудили уголовное дело по статье за превышение должностных полномочий с применением насилия – до десяти лет лишения свободы.

Фото: mkset.ru

Артур рассказал нам, что провел опознание – по фотографиям сотрудников отдела полиции Октябрьского, указал на тех, кто его избивал. По нашей информации, по этим сотрудникам сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В МВД по Башкирии нам официально сообщили, что по факту произошедшего ими проведена служебная проверка. Материалы проверки переданы в республиканское управление Следственного комитета России.

- Служебная проверка не установила данные о причастности сотрудников отдела полиции Октябрьского к причинению телесных повреждений заявителя, – сообщили нам в пресс-службе ведомства.

Вместе с тем, наши источники, близкие к правоохранительным структурам, сообщили, что парень действительно подозревается в краже мобильного телефона. Дело в том, что телефон был найдет в доме его матери, и чисто юридически этот факт трактуется, как кража. И что парень, по сообщению наших источников, в день, когда хозяин телефона потерял его, якобы возвращался в гостиницу, откуда телефон пропал, хотя заявлял, что туда не возвращался.

«Медиакорсеть» следит за развитием событий.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Как таковой, на сегодня системы выбивания показаний уже в целом нет. То есть, прогресс налицо, но, тем не менее, периодически это происходит. И причиной тому, я считаю, является вовсе даже не палочная система, а то, что у нас не принято наказывать руководителей, – объясняет адвокат Роман Петров.