СК РФ организовал проверку обстоятельств гибели девочки в Турции
Вчера, 18:23ПроисшествияФото: sledcom.ru
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Представители следственного комитета России сообщили о начале доследственной проверки обстоятельств смерти пятилетнего ребенка в бассейне турецкого отеля.
На данный момент следственные органы установили, что 3 сентября, приблизительно в середине дня, 5-летняя девочка ушла купаться в бассейн при отеле и утонула.
RT пишет, что проведение доследственных мероприятий инициировано председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным.
Ранее он сообщал о необходимости проверки фактов участившихся случаев гибели россиян в Турции.
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