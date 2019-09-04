Подозреваемый в убийстве 22-летнего бизнесмена из Златоуста сдался следствию
Вчера, 22:23ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Златоусте Челябинской области подозреваемый в убийстве знакомый 22-летнего предпринимателя Давида Худояна сам пришел в правоохранительные органы.
Kursdela.biz пишет, что согласно следственной информации, в 22-летнего жителя Златоуста выстрелили случайно из травматического пистолета. Погибший вместе с братьями вел строительные и продуктовый бизнес.
Отмечается, что по факту произошедшего инициировано уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство), предусматривающей до пятнадцати лет лишения свободы.
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