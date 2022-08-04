СК Башкирии показал видео из квартиры, где мать убила дочь и затем покончила с собой

Как сообщал Mkset, мать подростка обнаружили мертвой утром 4 августа под окнами многоэтажного дома на улице Нуреева. После этого в квартире, где находилась женщина, нашли тело ее дочери с ножевыми ранениями.
По данным источника Mkset, девочка была серьезно больна.
В настоящее время следователи восстанавливают полную картину событий этого дня. Предположительно, женщина убила дочь, а после свела счеты с жизнью.
По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.
Информированный источник Mkset рассказал, как жила погибшая семья, для чего она приехала в Уфу и как сняла дорогую квартиру на два дня.