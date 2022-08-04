«Опасности для жизни не было»: как в Уфе мать убила дочь, а после разбилась насмерть

У подростка были проблемы со здоровьем, но это не мешало учебе в обычной школе, сообщил Mkset информированный источник.

Как сообщил информированный источник Mkset, в Уфу мать с дочерью приехали из Туймазинского района республики на обследование в частной клинике. Об этом сама женщина сообщила своим родственникам. Известно, что в съемной квартире они провели две ночи, и сегодня, в день трагедии, должны были выселиться. По версии следствия, утром в четверг, 4 августа, женщина зарезала дочь, а затем сама свела счеты с жизнью. Сначала обнаружили тело женщины, а после, в квартире, нашли тело девочки. Первые кадры с места трагедии - тело женщины накрыто, а на месте уже работала полиция. Фото: Mkset.ru Известно, что школьница имела хорошую характеристику. Некоторые проблемы со здоровьем у нее имелись, но, по предварительным данным, опасности для жизни они не представляли — девочка «на своих ногах» посещала школу и училась как все, в обычном классе. Семья жила в частном доме в одной из деревень в Туймазинском районе, вместе с бабушкой и дедушкой. На учете в органах профилактики семья не состояла. Как добавил источник, мать девочки не работала, занимаясь ребенком. При этом материальное положение семьи было средним. При этом, судя по открытым данным, семья сняла на двое суток квартиру класса апартаменты-люкс, которая стоила от 4900 рублей в сутки и располагалась в элитном жилом комплексе в Уфе. Следователи проникли в съемные апартаменты и изучают вещи, оставшиеся от погибших Фото: СК РФ по РБ В настоящее время следственные органы ведут проверки по факту произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Женщине назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, которая, возможно, прояснит причины случившейся трагедии.

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