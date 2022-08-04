Дочь найденной под окнами многоэтажки женщины в Уфе обнаружена мертвой в квартире

Дочь найденной под окнами многоэтажки женщины в Уфе обнаружена мертвой в квартире
Дочь найденной под окнами многоэтажки женщины в Уфе обнаружена мертвой в квартире
Вчера, 12:28ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: Mkset.ru
Подробности утреннего происшествия на улице Нуреева в Уфе удалось выяснить изданию UFA1 4 августа.

Коллегам удалось выяснить шокирующие подробности трагедии, которая произошла утром в относительно новом доме по улице Нуреева, 6 в Уфе. Напомним, там очевидцы обнаружили под окнами дома тело 50-летней женщины, очевидцы же сообщали страшные подробности, такие как «части тела разлетелись».

По данным издания, в квартире было обнаружено тело зарезанной 16-летнейдочери погибшей, которая якобы страдала онкологическим заболеванием.

Делом о гибели женщины в Уфе будет заниматься Следственный комитет. Ранее появилась предварительная версия, что погибшая ушла из жизни добровольно.

Информированный источник Mkset рассказал, как жила погибшая семья, для чего она приехала в Уфу и как сняла дорогую квартиру на два дня.

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