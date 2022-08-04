Дочь найденной под окнами многоэтажки женщины в Уфе обнаружена мертвой в квартире

Коллегам удалось выяснить шокирующие подробности трагедии, которая произошла утром в относительно новом доме по улице Нуреева, 6 в Уфе. Напомним, там очевидцы обнаружили под окнами дома тело 50-летней женщины, очевидцы же сообщали страшные подробности, такие как «части тела разлетелись».
По данным издания, в квартире было обнаружено тело зарезанной 16-летнейдочери погибшей, которая якобы страдала онкологическим заболеванием.
Делом о гибели женщины в Уфе будет заниматься Следственный комитет. Ранее появилась предварительная версия, что погибшая ушла из жизни добровольно.
Информированный источник Mkset рассказал, как жила погибшая семья, для чего она приехала в Уфу и как сняла дорогую квартиру на два дня.