За сутки в водоемах Башкирии утонули четыре человека

За сутки в водоемах Башкирии утонули четыре человека
За сутки в водоемах Башкирии утонули четыре человека
Вчера, 11:53ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
В жаркую погоду, которая держится в республике уже несколько дней, жители не упускают возможности искупаться в местных водоёмах. Но не все соблюдают правила безопасности.

За минувшие сутки в Башкирии произошли четыре несчастных случая на воде. Об этом сообщает Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

В Бирске спасатели вытащили из воды тело 15-летнего мальчика. Подросток утонул в реке Белой.

На Кальмашевском водохранилище Чишминского района погиб 22-летний парень.

В столице республики за день утонули сразу два человека. В реке Белой найден мёртвым 39-летний мужчина. Ещё одна трагедия произошла на озере Максимовское. Компания друзей отдыхала поздно вечером на «диком» пляже, но домой вернулись не все. Один из них — 21-летний парень — пропал. Молодого человека ещё не нашли, водолазы занимаются поисками.

По официальным данным, с начала 2021 года в республике утонул 81 человек, среди которых 12 детей. При этом ранее ведомство сообщало о 133 утонувших.

Напомним, накануне стало известно о пропаже молодого человека 2002 года рождения в селе Канлы. Последний раз его видели купающимся в местном озере, водолазы отправились на поиски парня.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы