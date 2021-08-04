В Уфе мужчина избил детей в подъезде, видео попало в соцсети

Взрослый на видео таскал за волосы девочку и ударил её ногой по спине, досталось и мальчику.

В социальных сетях сообщается, что инцидент произошел в подъезде дома №16/1 по улице Летчиков. Данный факт Mkset подтвердили в пресс-службе МВД по Башкирии, также в ведомстве сообщили, что в полицию поступило заявление и в данный момент проводится проверка. На кадрах видео можно увидеть как мужчина хватает за волосы девочку, которая пытается увернуться, но безуспешно, а затем он ударил её по спине ногой. Приходится ли мужчина родственником детям доподлинно неизвестно. Также на запись попали и побои, которые человек нанес мальчику на руках у предположительно матери.

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