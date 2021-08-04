В Башкирии при пожаре в жилом доме погибли два человека

В Башкирии при пожаре в жилом доме погибли два человека
В Башкирии при пожаре в жилом доме погибли два человека
Вчера, 09:29ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: МЧС Башкирии
Дом загорелся ночью.

Ночью в селе 2-е Иткулово Баймакского района загорелся жилой дом. К сожалению, пожар унёс две жизни, сообщила пресс-служба МЧС Башкирии.

В 23:56 поступило сообщение о пожаре в доме на улице Мира. Бревенчатый дом сгорел полностью. Огонь, распространившийся на территории площадью 60 квадратных метров, тушили 18 человек при помощи 8 единиц техники. в 01:10 открытое горение ликвидировали.

При пожаре погибли 38-летний мужчина и 41-летняя женщина. Причины произошедшего пока неизвестны.

Напомним, накануне в Уфе загорелись сразу три частных дома. Огонь охватил 200 квадратных метров. Крупный пожар тушили 43 человека. Обошлось без погибших и пострадавших.

Кроме того, за сутки в регионе произошло пять лесных пожаров общей площадью 44,9 гектара. В республике сохраняется аномально жаркая погода, синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +38 градусов. Из-за этого в некоторых районах ожидается 4 и 3 класс пожароопасности. На оперативном совещании в правительстве глава республики Радий Хабиров поручил держать под контролем ситуацию с лесными пожарами и оперативно помогать главам муниципалитетов.

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