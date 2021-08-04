В Башкирии при пожаре в жилом доме погибли два человека

Кроме того, за сутки в регионе произошло пять лесных пожаров общей площадью 44,9 гектара. В республике сохраняется аномально жаркая погода, синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +38 градусов. Из-за этого в некоторых районах ожидается 4 и 3 класс пожароопасности. На оперативном совещании в правительстве глава республики Радий Хабиров поручил держать под контролем ситуацию с лесными пожарами и оперативно помогать главам муниципалитетов.