Из-за торнадо в Тверской области погибли 3 человека

Из-за торнадо в Тверской области погибли 3 человека
Из-за торнадо в Тверской области погибли 3 человека
Вчера, 14:06ПроисшествияФото: pixabay.com
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия торнадо, обрушившегося на Тверскую область.

Трое погибших, в том числе 18-летний молодой человек — таков результат торнадо в Тверской области. Также сообщается о том, что 8 человек получили травмы различной тяжести.

Как сообщает infox.ru, вечером 2 августа регион подвергся атаке грозового фронта. Сильный ветер и торнадо свалили примерно 90 деревьев, также пострадали 65 домов. Из-за обрывов линий электропередач в некоторых местах люди остались без электричества.

В МЧС сообщили, что к ликвидации последствий разгула стихии привлекли 60 единиц техники и свыше 250 спасателей. Ведомство работает в режиме повышенной готовности. Сообщить о проблемах или задать вопрос можно по телефону: 8 (4822) 39-09-82.

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