Прыжок смерти: «Газель» съехала в кювет с мертвым водителем
Вчера, 14:36ПроисшествияЛилия КлюковскаяФото: Из архива редакции
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Участники движения не пострадали.
На теле 56-летнего водителя, съехавшего вчера в кювет следов травм или происшествия не обнаружено.
«Рассматривается версия, что он скончался от сердечно-сосудистого заболевания. Начато разбирательство», – объяснил начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан Динар Гильмутдинов.
Зимой этого года во Владимире, водитель внедорожника, также умерший за рулем, сбил пешехода насмерть.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей