Прыжок смерти: «Газель» съехала в кювет с мертвым водителем

На теле 56-летнего водителя, съехавшего вчера в кювет следов травм или происшествия не обнаружено.

«Рассматривается версия, что он скончался от сердечно-сосудистого заболевания. Начато разбирательство», – объяснил начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан Динар Гильмутдинов.