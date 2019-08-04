Плата за провал: вслед за автомобилем может провалиться школьный стадион
Вчера, 12:17ПроисшествияЛилия КлюковскаяФото: Из архива редакции
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В микрорайоне Черниковка в столице Башкирии образовался провал.
Ранним воскресным утром 4 августа дыру обнаружили жители.
Напомним, что осенью 2016 года рядом с этим местом автомобиль отечественного производства ушел под землю. Асфальт под ним тогда также оказался в яме, наполненной водой. Автотранспорт «бесследно утонул». Тогда коммунальщики сообщили, что глубина провала более 10 метров.
Жители улицы Интернациональной беспокоятся, что из-за карстового явления могут начаться проблемы с их домами.
Подобные явления в июне этого года произошли и в Кировском районе. Также наше издание писало о карстовом провале на территории футбольного поля лицея №160, которое закрыто с начала летних каникул.
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