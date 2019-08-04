Плата за провал: вслед за автомобилем может провалиться школьный стадион

Ранним воскресным утром 4 августа дыру обнаружили жители.

Напомним, что осенью 2016 года рядом с этим местом автомобиль отечественного производства ушел под землю. Асфальт под ним тогда также оказался в яме, наполненной водой. Автотранспорт «бесследно утонул». Тогда коммунальщики сообщили, что глубина провала более 10 метров.

Жители улицы Интернациональной беспокоятся, что из-за карстового явления могут начаться проблемы с их домами.