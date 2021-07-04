В ДТП с участием автобуса и Audi A6 пострадали дети

В ДТП с участием автобуса и Audi A6 пострадали дети
В ДТП с участием автобуса и Audi A6 пострадали дети
4 июля, 10:32ПроисшествияАнастасия ДесяткинаФото: Госкомитет РБ по ЧС
Иномарка с маленькими пассажирами столкнулась лоб в лоб с ПАЗом.

ДТП произошло накануне, 3 июля в Туймазинском районе на перекрестке в с. Серафимовский. О происшествии сообщает Госкомитет по ЧС республики.

Дети 2005, 2005, 2007 годов рождения находились в салоне легковой машины Audi A6. Им на встречу по трассе двигался пассажирский автобус марки ПАЗ, в котором находилось 8 пассажиров. Легковушка влетела в лобовое стекло автобуса.

В результате аварии дети и водитель Audi A6 были доставлены в больницу с травмами. Пассажиры автобуса не пострадали.

Ранее на трассе в Кушнаренковском районе произошло смертельное ДТП в результате которого, погибло шесть человек. Еще четверо были госпитализированы.

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