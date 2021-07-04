В ДТП с участием автобуса и Audi A6 пострадали дети

ДТП произошло накануне, 3 июля в Туймазинском районе на перекрестке в с. Серафимовский. О происшествии сообщает Госкомитет по ЧС республики.
Дети 2005, 2005, 2007 годов рождения находились в салоне легковой машины Audi A6. Им на встречу по трассе двигался пассажирский автобус марки ПАЗ, в котором находилось 8 пассажиров. Легковушка влетела в лобовое стекло автобуса.
В результате аварии дети и водитель Audi A6 были доставлены в больницу с травмами. Пассажиры автобуса не пострадали.
Ранее на трассе в Кушнаренковском районе произошло смертельное ДТП в результате которого, погибло шесть человек. Еще четверо были госпитализированы.