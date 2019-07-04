В Уфе уволился очередной эндокринолог после выдачи детям просроченного инсулина

Уволился внештатный детский эндокринолог из РДКБ Олег Малиевский, сообщает издание «ПроУфу». На него родители детей-диабетиков пожаловались в минздрав республики, после чего он написал заявление об уходе.

Его место заняла Алина Бабрай. Ранее она пришла на смену заведующей эндокринологическим отделением РДКБ Диларе Нурмухаметовой. Ту уволили сразу после того, как детям с диабетом первого типа выдали просроченный инсулин.