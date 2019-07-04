В Уфе осудят мужчину, продававшего военные билеты за 180 тысяч рублей

В марте этого года двое 18-летних парней, подлежащие призыву на военную службу, разместили в интернете объявление с просьбой оказать содействие в получении военного билета без фактического прохождения военной службы.

На объявление откликнулся мужчина, который согласился «помочь», оценив каждый военник в 180 тысяч рублей. Мошенник пообещал передать деньги должностному лицу одного из военных комиссариатов. Молодые люди согласились, однако впоследствии, осознав, что совершают преступление, обратились в полицию.

В апреле 2019 года, при передаче части оговоренной суммы денежных средств, обвиняемого задержали.