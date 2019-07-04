В Подмосковье задержаны обокравшие нескольких пенсионеров “медработники”

В результате действий злоумышленниц потерпевшим был причинен ущерб на сумму 4,6 миллионов рублей, сообщает 4 июля газета «Известия».

Отмечается, что женщины уговорили 90-летнего пенсионера бесплатно пройти медобследование на дому. После их визита он не обнаружил ювелирных украшений, а также 200 тысяч рублей.