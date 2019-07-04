Фото: pxhere.com
В Подмосковье задержаны обокравшие нескольких пенсионеров “медработники”
4 июля, 19:09Происшествия
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Правоохранители задержали двух жительниц Московской области, которые представлялись медработниками и совершали кражи ценностей и денежных средств у пенсионеров.
В результате действий злоумышленниц потерпевшим был причинен ущерб на сумму 4,6 миллионов рублей, сообщает 4 июля газета «Известия».
Отмечается, что женщины уговорили 90-летнего пенсионера бесплатно пройти медобследование на дому. После их визита он не обнаружил ювелирных украшений, а также 200 тысяч рублей.
Подозреваемых арестовали в Балашихе. Всего ими было совершено девять подобных правонарушений. При обыске у женщин были найдены украшения, денежные средства и другие улики по уголовному делу.
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