В Башкирии предприятие «Башцемент» оштрафовали на 120 тысяч рублей за нарушения
Выявлены грубые нарушения экологического законодательства в ООО ПТК «Башцемент», сообщили в пресс-службе природоохранной межрайонной прокуратуры Башкирии.
Компания производила бетон в поселке Мокроусово Кировского района Уфы и в этих целях использовала три бетоносмесительные установки на производственной площадке в 0,5 га.
При этом компания не организовала лабораторные исследования за загрязнением ею атмосферного воздуха и не утвердила санитарно-защитную зону.
Отходы от производства бетона предприятие складировало в овраге площадью 10 соток на окраине поселка, а грязная вода от мойки бетоновозов сливалась в выгребную яму без гидроизоляции.
По данным фактам прокуратура возбудила в отношении фирмы и её руководства административные дела по трем статьям: «Несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства и потребления», «Несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов» и «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
По результатам их рассмотрения наложены штрафы на общую сумму 102 тысяч рублей.
После прокурорского вмешательства предприятие приняло меры по устранению выявленных нарушений, в том числе очистило загрязненную территорию. Заместитель директора и начальник производства привлечены к дисциплинарной ответственности.