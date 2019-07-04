В Башкирии 39-летний мужчина напал на семиклассника

24 июня в Ишимбае 39-летний мужчина совершил развратные действия по отношению к мальчику, сообщил Медиакорсети собственный источник. Мужчина «прижал» 13-летнего мальчика в садовом домике.

Родители пострадавшего обратились в полицию только через несколько дней. Мужчина задержан. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.