Фото: pxhere.com
Масштабный пожар охватил производственный склад в Краснодаре
4 июля, 19:07Происшествия
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Во время пожара, случившегося 4 июля на одном из краснодарских складов, огонь распространился на площадь 1,2 тысячи квадратных километров.
На данный момент возгорание удалось локализовать, сообщает газета «Известия».
Пожар начался в ночь с 3 на 4 июля на складе по улице Кореновской. Сообщение об инциденте поступило в службу спасения в 4:00. Уже через минуту к месту происшествия были направлены пожарные расчеты. Всего в тушении огня приняли участие 70 специалистов и 21 единица техники. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
В результате происшествия никто не пострадал.
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