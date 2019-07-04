Масштабный пожар охватил производственный склад в Краснодаре

Пожар начался в ночь с 3 на 4 июля на складе по улице Кореновской. Сообщение об инциденте поступило в службу спасения в 4:00. Уже через минуту к месту происшествия были направлены пожарные расчеты. Всего в тушении огня приняли участие 70 специалистов и 21 единица техники. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.