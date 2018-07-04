В Башкирии ребенок остался жив после падения на траву с четвертого этажа

Леденящий кровь любого родителя случай произошел вчера, 3 июля, в Стерлитамаке. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

С высоты четвёртого этажа сорвался ребенок, которому на вид было около трех или четырех лет. Мальчик выпал из окна вместе с москитной сеткой.

- Я работаю рядом в киоске, мимо проходил молодой парень и поднял на руки ребёнка, и мы с ним отвели к матери домой, а там вызвали скорую, — пишет в соцсетях очевидец происшествия Кристина Хабибуллина.

По уточненным данным, мальчик остался жив, потому что удачно приземлился на траву. Малыш отделался царапинами и синяками, его родители – шоком.

Известно, что ребенок был госпитализирован для оказания медицинской помощи.