Разыскиваемый по линии Интерпола иностранец пришел на игру сборной Англии со сборной Колумбии. Об этом четверного июля пишет газета «Известия».

Британец по фамилии Хорси был объявлен в международный розыск Объединенными Арабскими Эмиратами в июне нынешнего года. Какое преступление совершил задержанный в РФ иностранец не сообщается.