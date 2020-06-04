В Башкирии нашли тело убитого мужчины в собственном доме
В Следственном комитете сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Альшеевского района по подозрению в убийстве, сопряженном с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ )
В пресс-службе ведомства сообщили, что 11 августа 2019 года в селе Отрада обнаружили в доме тело 85-летнего мужчина с признаками насильственном смерти.
Подозрение сразу пало на 37-летнего мужчину, у которого на шее была свежая ссадина. Откудна она взяла, подозреваемый объяснить не смог. При осмотре жилища следователи обнаружили в печи бани не догоревшую перчатку и нож, а на крыше нашли деньги в сумме 18 тысяч рублей, а также обувь со следами крови. Также во время допроса продавец из местного магазина сообщила, что видела знакомого подозреваемого, который расплатился за спиртные напитки испачканной в крови спиртной купюрой.
В настоящий момент мужчина признался в содеянном, он рассказал, что знал о наличии денег у потерпевшего, пробрался к нему в дом и ударил ножом несколько раз, от чего тот скончался на месте. Всего он украл 22 тысячи рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.