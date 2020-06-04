В Башкирии нашли тело убитого мужчины в собственном доме

В пресс-службе ведомства сообщили, что 11 августа 2019 года в селе Отрада обнаружили в доме тело 85-летнего мужчина с признаками насильственном смерти.

Подозрение сразу пало на 37-летнего мужчину, у которого на шее была свежая ссадина. Откудна она взяла, подозреваемый объяснить не смог. При осмотре жилища следователи обнаружили в печи бани не догоревшую перчатку и нож, а на крыше нашли деньги в сумме 18 тысяч рублей, а также обувь со следами крови. Также во время допроса продавец из местного магазина сообщила, что видела знакомого подозреваемого, который расплатился за спиртные напитки испачканной в крови спиртной купюрой.