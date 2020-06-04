Погибшую девушку-фотографа из Башкирии похоронили в Эмиратах

Юлия погибла 15 мая, сорвавшись во время съемки с обрыва, местные власти из-за Рамадана и коронавируса долгое время не выдавали тело. Родители и близкие первое время хотели забрать Юлю и похоронить ее на родине, но из-за сложившейся ситуации это оказалось невозможным.

Буквально минувшей ночью итогом всей этой истории стал пост, что уроженцу Башкирии похоронили все таки в ОАЭ. По словам подруги Юлии, которая все это время помогала родителям погибшей разрешать ситуацию, захоронение произошло на мусульманской кладбище в эмирате Фуджайра.

– Спасибо всем друзьям, знакомым которые помогали со сбором средств для родителей Юли. Теперь остались лишь юридические вопросы, и вопросы по возвращению личных вещей родителям. Юля – хороший улыбчивый человек, талантливый фотограф...была. Прощай, мой друг. Мы будем помнить тебя всегда, – написала она в память о погибшей.