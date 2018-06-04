В Башкирии пропала мама с четырехлетним сыном

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О пропавших ничего не слышно уже два дня.
2 июня пропали мать с сыном - Каланхождаева Венера Анваровна (25.11.1988г.р) и Каланходжаев Ислам Даниярович (9.04.2014г.р.), сообщили в социальных сетях.
Мама была одета в синее платье, чёрные джинсы и чёрные туфли, сын - в синюю шапку, черную куртку, синие джинсы и кроссовки. Мать с сыном пропали 2 июня в 13:00 – выехали из Мелеуза в Нугуш на автомобиле «Daewoo matiz» серебристого цвета с госномером О200ХМ102.
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Если кто-то владеет какой-либо информацией о потерявшихся, позвоните по телефонам: 8-919-157-9894 - Рустам или 8-917-745-6347 – Алсу.
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