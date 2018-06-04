В Башкирии опрокинулась «Приора», есть пострадавший

3 июня вечером в Краснокамском районе на 85 километре автодороги Дюртюли-Нефтекамск опрокинулся автомобиль, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

43-летний водитель «Приоры» отвлекся на разговор, выехал правым колесом на обочину, съехал в кювет и опрокинулся. В ДТП пострадала 16-летняя девятиклассница из Набережных Челнов.