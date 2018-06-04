В Башкирии начальник одного из отделов Ростехнадзора попался на взятке
Сегодня, 14:07ПроисшествияРустэм Башкирцев
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мужчина требовал 75 тысяч рублей за покровительство.
30-летний начальник отдела автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок по Республике Башкортостан обвиняется в получении взятки, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета республики.
В мае текущего года обвиняемый потребовал 75 тысяч рублей у директора ООО «Универсал-Авто» за непривлечение к административной ответственности за нарушения правил движения транспорта предприятий и покровительство. Директор сообщил о случившемся в полицию и 2 июня, при получении денег, обвиняемого задержали в рамках оперативного эксперимента.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Вскоре решат вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей