Ураган в Нижнем Тагиле: один человек погиб и девять пострадали

Мужчина приехал в гости и погиб.

Вчера, 3 июня, в Нижнем Тагиле скончался мужчин, находившийся рядом с деревом, когда на город обрушился сильный порыв ветра. От полученных травм он погиб на месте, передает tagilcity.ru. Погибший оказался жителем Екатеринбурга, он приехал в гости к родственникам.

Позже мэр Нижнего Тагила Сергей Носов сообщил о том, что в ходе урагана пострадало 9 человек, в том числе маленькая девочка. В результате урагана остался обесточенным Дзержинский район города. .

Вообще последствия стихии сказались не только на Нижнем Тагиле. Около 100 тысяч человек остались в субботу без энергоснабжения в 28 районах Свердловской и Челябинской областей в результате сильной непогоды, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

- В 88 населенных пунктах в 28 районах без энергоснабжения из-за неблагоприятных метеоусловий остались 23,8 тысячи жилых домов, в которых проживает свыше 97 тысяч человек, - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данным на 08.00 московского времени воскресенья в Челябинской области энергоснабжение восстановлено в полном объеме. В восьми районах Свердловской области без энергоснабжения остаются 30 населенных пунктов, в которых проживают свыше 26 тысяч человек.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, в Свердловской и Челябинской областях ветром были повалены 174 дерева и 61 опор ЛЭП. Повреждены кровли 34 жилых домов. Произошли задержки в движении пригородных и грузовых поездов.

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