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Ураган в Нижнем Тагиле: один человек погиб и девять пострадали
Сюжеты:
Власть без цензурыБолеем за нашихАнтикоррупция
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Ураган в Нижнем Тагиле: один человек погиб и девять пострадали
Сегодня, 11:51ПроисшествияРазиф АбдуллинФото: tagilcity.ru
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