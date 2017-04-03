Атака на Лондон: Среди погибших и пострадавших россиян нет

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье.

Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. В результате терактов погибли шесть человек, еще более 30 находятся в больницах, передает РИА Новости.

Это третий теракт в Британии за последние 2,5 месяца.

Среди пострадавших в двух терактах в британской столице есть двое граждан Франции, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Елисейского дворца. Россиян среди пострадавших и погибших нет, сообщила британская полиция.

Материалы по теме