Атака на Лондон: Среди погибших и пострадавших россиян нет
Сегодня, 12:02ПроисшествияРазиф АбдуллинФото: ntv.ru
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Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье.
Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. В результате терактов погибли шесть человек, еще более 30 находятся в больницах, передает РИА Новости.
Это третий теракт в Британии за последние 2,5 месяца.
Среди пострадавших в двух терактах в британской столице есть двое граждан Франции, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Елисейского дворца. Россиян среди пострадавших и погибших нет, сообщила британская полиция.
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