Власти Австралии ввели санкции в отношении 75 российских депутатов

Австралийское правительство официально объявило о введении санкций против депутатов Государственной думы, а также в отношении министров ЛДНР и известного российского журналиста Владимира Соловьева. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Австралии.

С санкциями столкнулись 70 парламентариев, 12 министров ЛНР и 20 министров ДНР. Ранее Австралия ввела меры ограничительного характера против 147 россиян, пишет сайт RT. В российском МИД объявили впоследствии об ответных санкциях. В «черном» списке оказались 228 граждан Австралии, включая и премьер-министра страны Скотта Моррисона. Внешнеполитическое ведомство России уточнило, что пошли на такую меру из-за недружественных действий австралийских властей, нацеленных на «сдерживание» Москвы. Из официального заявления МИД РФ следует, что в обозримой перспективе список санкций будет расширен. Россия намерена пополнить перечень австралийскими военнослужащими, предпринимателями, медийными фигурами и экспертами, разжигающими негативное отношение к ней, уточнили в ведомстве.

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