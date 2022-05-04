В Башкирии завершили расследование смерти ребенка из-за возгорания бочки с горючим

В Башкирии завершили расследование смерти ребенка из-за возгорания бочки с горючим
В Башкирии завершили расследование смерти ребенка из-за возгорания бочки с горючим
Вчера, 17:04ПроисшествияАндрей КоролевФото: 1MI
Обвиняемый — начальник караула пожарно-спасательной части по охране с. Акъяр Хайбуллинского района МЧС РФ по РБ вину в совершенном преступлении не признал.

Сибайский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по РБ завершил расследование уголовного дела в отношении начальника караула пожарно-спасательной части по охране с. Акъяр Хайбуллинского района МЧС РФ по РБ по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека).

Как установило следствие, 17 августа 2021 года обвиняемый вместе с подчиненными прибыл на место возгорания гаража в селе Акъяр. В ходе тушения пожара пожарные под руководством обвиняемого вытащили из гаража металлическую бочку с легковоспламеняющимся веществом. Пожар потушили, но бочку — из-за невыполнения обвиняемым своих служебных обязанностей, в нарушение ФЗ «О пожарной безопасности» — оставили на улице без присмотра. Вечером того же дня горючее в бочке загорелось, и двое детей 6 и 7 лет получили ожоги 90% и 50% поверхности тела, их госпитализировали. Через 6 дней шестилетний ребенок с ожогом в 90% поверхности тела скончался в больнице. Второму ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.

Напомним, расследование взял на особый контроль руководитель следкома РБ Денис Чернятьев. Мама погибшего мальчика обращалась с криком о помощи к главе Башкирии Радию Хабирову, после чего дело и поступило под личный контроль главы федерального СК Александра Бастрыкина. По мнению женщины, пожарные не убедились в том, что бочка, вытащенная из гаража, безопасна, но при этом оставили ее на месте, прикрыв картоном, а место происшествия не было огорожено. Тогда же женщина сообщала, что администрация так и не выяснила, кто является хозяином заброшенных гаражей, где произошел пожар.

Обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следователем внесено представление в адрес главы администрации Хайбуллинского района и главы Акъярского сельсовета для своевременного демонтажа незаконно размещенных гаражей на территории сельсовета и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

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