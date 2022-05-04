В Башкирии завершили расследование смерти ребенка из-за возгорания бочки с горючим

Напомним, расследование взял на особый контроль руководитель следкома РБ Денис Чернятьев. Мама погибшего мальчика обращалась с криком о помощи к главе Башкирии Радию Хабирову, после чего дело и поступило под личный контроль главы федерального СК Александра Бастрыкина. По мнению женщины, пожарные не убедились в том, что бочка, вытащенная из гаража, безопасна, но при этом оставили ее на месте, прикрыв картоном, а место происшествия не было огорожено. Тогда же женщина сообщала, что администрация так и не выяснила, кто является хозяином заброшенных гаражей, где произошел пожар.