В Башкирии водитель «Газели» не заметил женщину на дороге и сбил ее насмерть

В Башкирии водитель «Газели» не заметил женщину на дороге и сбил ее насмерть
В Башкирии водитель «Газели» не заметил женщину на дороге и сбил ее насмерть
Вчера, 11:19ПроисшествияАндрей КоролевФото: 1MI
Авария случилась в Хайбуллинском районе Башкирии: по словам водителя, женщина шла по краю дороги без светоотражающих элементов.

Около 22 часов 3 мая в Хайбуллинском районе Башкирии произошло ДТП с летальным исходом. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, на 43 км дороги Юлдыбаево-Акъяр-Сара 46-летний житель Зианчуринского района на цельнометаллической «Газели» сбил 56-летнюю женщину.

Предположительно пострадавшая шла по краю проезжей части в попутном направлении — водитель утверждает, что она шла по проезжей части без светоотражающих элементов.

В результате аварии она скончалась на месте происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.

Как утверждает статистика, число ДТП за I квартал 2022 года снизилось на 8,4%, а количество погибших — на 27,1%.

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