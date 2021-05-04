В Башкирии спасли троих туристов во время сплавов по рекам

В Башкирии начались туристические и любительские сплавы по рекам. Как сообщает Госкомитет по ЧС, накануне, 3 мая, из воды спасли сразу троих человек.

Один случай произошел на реке Малый Инзер «Айгирские пороги» Белорецкого района. Там путешествовала семья из города Рыбинска. На реке спасатели помогли выбраться из воды 34-летней женщине и 39-летнему мужчине. На реке Сакмара пороге «Яман-Таш» Зилаирского района получил травму 37-летний мужчина. Спасатели оказали первую помощь. В Башкирии для профилактики несчастных случаев на воде в период майских праздников и выходных дней выставили три временных спасательных поста на реках Малый Инзер («Айгирские пороги»), Большой Инзер (шивера Сарышта), Сакмара (порог Яман-Таш).

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